Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerald Gratzer, Stefan Schabus, Lenzhofer, Daniel Christler, Stefan Wassermann, Stabentheiner, Marcel Wassermann, Alexander Gressl © MICHAELA VIERTLER

Vor zwei Jahren wurde mit der Belebung des Dellacher Gewerbegebietes begonnen. Jetzt haben zwei weitere Firmen die Gailtaler Gemeinde Dellach als Firmenstandort gewählt. Der Unternehmer Stefan Wassermann wagt mit über 30-jähriger Erfahrung im Zimmerei-Gewerbe mit seiner Firma „Holzbau-Technik“ den Weg in die Selbstständigkeit. Es werden durch seine Firma zehn neue Arbeitsplätze in der kleinen Gemeinde geschaffen und über eine halbe Million Euro investiert. Der Zimmereibetrieb hat sich zum Ziel gesetzt, Holz, Stahl und Glas in der Planung und Umsetzung zu vereinen und ist kompetenter Partner für Neubauten, Um- und Zubauten und Sanierungen aller Art.