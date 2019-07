Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angelica Ladurner, Intendantin des Ensembles Porcia, möchte eine jährlich wiederkehrende offene Diskussionsrunde zu aktuellen Themen in Spittal etablieren © WILLI PLESCHBERGER

Die Intendantin des Ensembles Porcia, Angelica Ladurner, stellt die Bühne im Schlosshof für eine spannende, sich aus dem Augenblick entwickelnde Lesung mit Musik und offener Diskussion zur Verfügung. Für sie wäre es ein Traum, „eine jährliche Veranstaltung zu aktuellen Themen in Spittal zu etablieren“. Gemäß dem Motto der heurigen Spielzeit „Europas Komödien erleben“ dreht sich die Sonntagsmatinee am 21. Juli um 11 Uhr um den Titel „Europa erlesen, erhören, diskutieren“. Schauspielerin und Regisseurin Mercedes Echerer und Autor Lojze Wieser lesen aus der Buchreihe „EuropaErlesen“ und aus anderen europarelevante Texten.

Schauspielerin Mercedes Echerer liest und diskutiert mit © WILLI PLESCHBERGER

Die Ensemble-Musiker Ossy Pardeller (Südtirol), Bojana Popovicki (Serbien) und Paul Neidhart (Österreich) bitten zur musikalischen Reise durch Europa. Die Klammer zu Lesung, Konzert und Diskussionsveranstaltung bildet als Moderator Adolf Winkler, stellvertretender Chefredakteur der Kleinen Zeitung.

"Europa aktueller denn je"

„Das ist der Beitrag von uns Theaterleuten zu einer Öffnung des Geistes. Europa ist seit Dienstag erstmals unter der Führung einer Frau. Europa, in dem die Lager der Befürworter und Gegner noch nie so stark gespalten waren, ist als Thema aktueller den je“, sagt Ladurner. Die Diskussion, Publikumsbeteiligung sehr erwünscht, wird auf Europa aufgehängt und sich auch auf Oberkärnten fokussieren. „Es kann eine Debatte darüber entstehen, wo unsere regionalen Stärken und Schwächen liegen, und wie wir unser Sein in Europa planen“, schickt Ladurner vorweg. Die Veranstaltung mit eineinhalbstündigem Rahmenprogramm kann bei freiem Eintritt besucht werden.



Sonntagsmatinee Was? Das Ensemble Porica lädt unter dem Motto „Europa erlesen, erhören, diskutieren“ zu

einer Lesung mit Konzert und Diskussion ein. Mitwirkende: Mercedes Echerer, Lojze Wieser, Adolf Winkler und drei Musiker.

Wann? 21. Juli, 11 Uhr, Innenhof des Schlosses Porcia in Spittal. Der Eintritt ist kostenlos.