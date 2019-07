Facebook

Am Nachmittag ziehen über Oberkärnten Wolken auf © Camilla Kleinsasser

Die Luftdruckunterschiede sind gering. Sonne und Wärme haben speziell am Vormittag wieder gute Chancen, sich so richtig in Szene zu setzen. Hin zum Nachmittag kommen uns schon bald bedrohlichere Wolken in die Quere, welche Schauer und Gewitter bringen. "Eine räumlich und zeitlich detaillierte Vorhersage ist bei dieser Wetterlage eigentlich wenig sinnvoll", sagt Werner Troger (Meteorologe). Überraschungen gehören bei dieser Wetterlage ganz einfach dazu. Nur stellenweise wird die 25-Grad-Marke deutlich überschritten. Im Mallnitztal hat es maximal 22 Grad.