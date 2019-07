Facebook

Katharina Amenitsch und Birgit Rampula ©

Ein leer stehendes Geschäft auf dem Georgsritterplatz in Millstatt steht zumindest bis 28. Juli nicht mehr leer. Die Wiener Designerinnen Katharina Amenitsch (Labelname KAMEN) und Birgit Rampula (Label AMATEUR) verkaufen dort seit Mittwochvormittag ihre aktuelle Sommerkollektion, trendige Sonnenbrillen eines jungen Labels und hochwertige Hamam-Tücher. Die Eltern von Amenitsch stammen aus Spittal, sie wuchs in Wien auf und absolvierte die Modeschule Herbststraße. „Die Sommerferien verbrachte ich immer bei meiner Oma in Oberamlach. Kärnten ist für mich eine wahre Inspirationsquelle“, sagt die Designerin, die seit einem Jahr eng mit Birgit Rampula zusammenarbeitet.