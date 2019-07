Facebook

Polizisten stoppten die Fahrt der Italienerin in der Gemeinde Irschen © Gindl

Gewöhnlich gehen es die Italiener ja eher gemütlich an, eine 25-jährige Italienerin hatte es allerdings am Mittwoch um 9:10 Uhr auf der Drautalbundesstraße (B 100) von Lienz kommend in Richtung Dellach ziemlich eilig. Auf Höhe Potschling, Gemeinde Irschen, wurde die Frau von Polizisten per Radarmessung mit 137 km/h geblitzt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt für diesen Straßenabschnitt 70 km/h.