Auf Weißenseestraße Zwei Frauen bei Pkw-Kollision verletzt

29-Jähriger geriet Dienstagnachmittag in der Gemeinde Gitschtal mit Pkw auf Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 43-jährigen Slowenin.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung lieferte die Verletzten ins LKH Villach ein © Fuchs

Ein Verkehrsunfall hat sich Dienstagnachmittag auf der Weißenseestraße ereignet. Gegen 13.45 Uhr lenkte ein 29-jähriger Mann aus Gitschtal einen Pkw in Richtung Weißbriach. Am Kreuzberg, Gemeinde Gitschtal, geriet er mit dem Auto in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw einer 43-jährigen Frau aus Slowenien.