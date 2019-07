Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wahrscheinlichkeit für ein Sommergewitter steigt in Oberkärnten am Nachmittag © Fuchs Jürgen

Der Hochdruckeinfluss wird bereits wieder schwächer. Die Sonne gibt am Vormittag noch den Ton beim Wetter an. Ein paar hochliegende, dünne Schleierwolken könnten jedoch hin und wieder stören. Am Nachmittag zeigen sich insgesamt wieder deutlich mehr Quellwolken über den Bergen und am Himmel. Die Bereitschaft für Regenschauer und Gewitter nimmt am späten Nachmittag fast überall zu. Leider können die Wettermodelle nicht zuverlässig vorhersagen, wann und wo die Regengüsse genau entstehen. Bei dieser Wetterlage bilden sich nämlich sogenannte Konvergenzlinien, in denen sich die Gewittertätigkeit konzentriert, weil dort die Luft zusammenströmt und aufsteigt.