Aguntum"Darf kein archäologisches Disneyland werden!"

In der Römerstadt Aguntum, nahe der Landesgrenze zu Kärnten, wird gegraben, gebaut und restauriert.

Manfred Hainzl, Hannes Rohracher, Michael Tschurtschenthaler, Leo Gomig, Josef Mair und Werner Lamprecht © Florian Eder

Neues trifft Altes. Das beschreibt die aktuelle Situation in Aguntum derzeit ganz gut: Während Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Innsbruck im Gelände nach Relikten aus längst vergangenen Zeiten graben, arbeiten Bauarbeiter einige hunderte Meter weiter am neuen Informationszentrum sowie Museumscafè. „Am 23. Oktober soll beides eröffnet werden“, erklärt Leo Gomig, Obmann des Vereins „Curatorium pro Agunto“. Mit diesen Neuerungen kommt man dem Langzeitziel eines Archäologieparks mit Freizeitgestaltung näher. „Aber das soll natürlich kein archäologisches Disneyland werden“, meint Gomig. Es passiere alles in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Auch rund um Aguntum tut sich einiges. Heute wird die Neugestaltung des Kreisverkehres auf der B 107 Richtung Iselsberg fertiggestellt. „Ein Meilenstein mit der Aufschrift „Aguntum“ auf allen Seiten verweist auf die Römerstadt“, erklärt der Dölsacher Bürgermeister Josef Mair.