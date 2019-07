Facebook

Zu Gast im Miniskigebiet: Unterweger, Pucher, Hinteregger, Werginz, Kofla Hone mit dem jungen Modellbauer Kandussi © Nicole Kari

Der junge Spittaler Modellbauer Marcel Kandussi macht seit Jahren aus dem Garten seines Vaters ein Miniskigebiet. Der Mittelschüler hat für die Seilbahntechnik Feuer gefangen und durfte im Winter bei den Goldeck Bergbahnen Betriebsluft schnuppern. Seither steht er mit dem Bergbahnen-Team in Kontakt. In der WhatsApp Gruppe "Miniaturskigebiet Marcel" hält er das Bergbahnen-Team auf dem Laufenden, was sich in seinem kleinen Gartenreich tut und welche Investitionen er getätigt hat.