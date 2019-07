Das Kinderwandertheater am Katschberg hat wieder Saison. "Bei Liebeskummer Apfelmus" spielt im Katschberghof mit anschließender Wanderung nach Katschhausen zur Apfelmus-Party.

Rennweg am Katschberg

Stoxreiter, Elisabeth Weber, Nicole und Alexa Kari, Pucher, Miklautsch, Straner, Unterpirker, Martin Weber, Leonard © KK/TVB Katschberg, Roland Holitzky

Bei Liebeskummer hilft nur eins: Apfelmus! Davon können die Darsteller des Janosch-Kinderwandertheaters am Katschberg in Rennweg ein Lied singen. Nicole Kari (Tiger), die für Konzept und Inhalt verantwortlich ist, Beau James Leonard (Bär), Christian Pucher (Reiseesel Mallorca), Franz Unterpirker (Günther Kastenfrosch), Elisabeth Weber (Maya Papaya), Christine Straner (Lutzilein Bademütze), Posthase Martin Weber, Hahn Florian Stoxreiter sowie die Fidelmäuse Alexa Kari und Daniela Miklautsch verwandeln den Seminarraum des Katschberghofs in eine Theaterbühne.