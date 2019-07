Facebook

Die Gewinnerin des Hauptpreises Karla Kahlbacher (Bildmitte, schwarze Kleidung) und zahlreiche weitere Gewinner freuten sich über Rosenausstellung © KK Stadt Lienz/Lenzer

Die Rose im Wappen der Lienzer steht für das Bürgertum und ist an vielen Orten der Stadtgemeinde zu finden. Sogar eine eigene Lienz Rose wurde gezüchtet, die es nur bei den Gärtnern und Floristen der Stadt zu kaufen gibt. Wie beliebt diese Blume ist, zeigte sich auch bei der vierten Rosenausstellung am Johannesplatz. Tausende Menschen genossen Mitte Juni bei strahlend schönem Wetter den prachtvollen Rosengarten, der mitten in der Altstadt erblühte. Dabei wurde aber nicht nur gestaunt und gekauft, sondern auch Gewinnspielkarten ausgefüllt. Aus den rund 1500 abgegeben Karten wurden nun elf glückliche Gewinner gezogen. Der Hauptpreis, ein Gutschein im Wert von 200 Euro, einzulösen bei einem der teilnehmenden heimischen Fachbetriebe, ging an Karla Kahlbacher aus St. Veit im Defereggental. Die weiteren Gewinner, Julia Glanzer (Rangersdorf), Mathias Jester (Irschen), Elisabeth Hartmann (Debant), Doris Panzl (Lienz), Stefanie Lerchbaumer (Lienz), Carmen Ortner (Gaimberg), Wolfgang Perchtold (Großkirchheim), Irmgard Brunner (Abfaltersbach), Maria Wabnig (Penk) und Julia Trutschnig (Leisach) können sich über je einen Gutschein für eine Lienz Rose freuen.