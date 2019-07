Facebook

Die Gruppe 2 der FF Flattach-Fragant gewinnt den ersten Cup-Bewerb © (c) BFKDO/Spittal

Anlässlich des 145-Jahr-Jubiläums der FF Oberdrauburg fand am Wochenende nicht nur ein würdiger Festakt in der Gemeinde statt, am Samstag wurde auch der erste Abschnittsleistungsbewerb der Feuerwehren im Rahmen des Raiffeisen-Bezirkscups ausgetragen. 43 Mannschaften, darunter auch Gäste aus Osttirol, waren beim ersten von vier Cupbewerben am Start. Für das Publikum gab es spannende Szenen und die Fanclubs sorgten für Stimmung.