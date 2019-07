Mallnitz Blitzschlag löste Waldbrand am Ankogel aus

Großer Löscheinsatz in Mallnitz. Ein Blitzschlag verursachte kleinen Brandherd westlich der Mittelstatoin der Ankogelbahn. Mittels Polizeihubschrauber konnte Schlimmeres verhindert werden.

© FF Mallnitz

Ein aufmerksamer Beobachter entdeckte Sonntagvormittag Rauch in der Nähe der Mittelstation der Ankogelbahn auf 1400 Meter Seehöhe in Mallnitz. Ein Blitzschlag dürfte den Brand ausgelöst haben. Sofort wurde der Polizeihubschrauber alarmiert, der mit 13 Löschflügen den Brandherd im unwegsamen Gelände in den Griff bekam.