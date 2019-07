Ein Kriegsrelikt kam Freitagvormittag bei Kanalbauarbeiten in Spittal zum Vorschein. Sprengstoffexperten kamen mit dem Hubschrauber aus der Steiermark. Bei der Entschärfung stellte sich heraus, dass die Bombe bereits detoniert war.

Bei Baggerarbeiten stieß man in Spittal auf eine Fliegerbombe © KK/EGGSPRESS

Bange Stunden erlebten Bewohner und Bauarbeiter in Spittal im Bereich der Kreuzung Gartenstraße und Auenweg. Wie Bürgermeister Gerhard Pirih berichtet, fanden Bauarbeiter bei Kanalbauarbeiten in der Nähe der Sporthalle der Spittaler Gymnasien eine Bombe. „Sie verständigten einen Sprengstoffexperten in Klagenfurt, der gegen 11.30 Uhr vor Ort war. Diesem war die Angelegenheit allerdings zu riskant, weshalb ein Entminungsdienst aus der Steiermark angefordert wurde“, sagt Pirih. Die Experten trafen gegen 13 Uhr mit dem Hubschrauber ein.

Die Baustelle wurde großräumig abgesperrt Foto © KK/EGGSPRESS