Gerhard Pirih, Betriebsleiter Ernst Palle und Peter Neuwirth © KK/Eggspress

Die Bewohner der Stadtgemeinde Spittal sind, was das Sammeln von Biomüll angeht, schwarze Schafe. „Innerhalb des Abfallwirtschaftsverbandes Spittal/Drau mit seinen 25 Mitgliedsgemeinden zählt die Bezirksstadt, was die Trennmoral betrifft, leider zum Schlusslicht“, sagte Bürgermeister Gerhard Pirih bei einer Pressekonferenz. Pirih, der auch Obmann des Abfallwirtschaftsverbands ist, will im Rahmen eines Pilotversuchs seine Schäfchen dazu bewegen, den Biomüll aufmerksamer zu trennen.