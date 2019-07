Facebook

Das Engagement von Magdalena Fritzer beim Roten Kreuz begann auch in einer Jugendgruppe © KK/Privat

Ich habe selber als Jugendliche gesehen, wie cool es beim Jugend-Rotkreuz ist. Mir hat es damals getaugt und auch jetzt als Betreuerin. Man fiebert mit den Kindern so mit bei den Wettkämpfen“, erzählt Magdalena Fritzer. Die 31-Jährige aus Berg leitet die Jugendgruppe des Roten Kreuzes in Greifenburg, die derzeit beim Bundesjugendlager in Villach samt Bundesbewerb in Erster Hilfe dabei ist.

Mit Stefanie Sabernig und Martina Krieghofer hat Fritzer zwei verlässliche Betreuerinnen zur Seite. „Wir sind ein stabiles Betreuerteam und auch von der Ortsdienststelle unter der Leitung von Ronald Linder bekommen wir viel Unterstützung“, ist Fritzer dankbar.