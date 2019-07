Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polize ertappte in Spittal/Drau einen Supermarkteinbrecher auf frischer Tat (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Kanizaj

Die Oberkärntner Polizei konnte in der Nacht auf Donnerstag einen geflüchteten Supermarkt-Einbrecher schnappen. Der 24-jähriger Mann aus Spittal/Drau hatte gegen 0.14 Uhr versucht, in einen Supermarkt in seiner Heimatstadt einzubrechen, indem er mit einem Ziegelstein ein Fenster einschlug. Um in das Innere zu gelangen, hatte er einen Mülleimer zum Fenster gestellt, um diesen als Aufstiegshilfe zu verwenden. Da der 24-jährige beim Einschlagen des Fensters den Alarm ausgelöst hatte, flüchtete er daraufhin vom Tatort und versteckte sich bei einer nahe gelegenen Baustelle. Die Polizisten fanden ihn dort und nahmen den Oberkärntner fest.