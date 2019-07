Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Plank und Neubauer mit den Kindern Milena und Jakob © RIE-PRESS

Er ist der Erfinder der Aktion „Ein Herz für Kinder“ und seit nunmehr 33 Jahren ein unermüdlicher Kämpfer für die Kärntner Kinderkrebshilfe und ganz besonders für kranke Kinder in Oberkärnten. Der ehemalige Spittaler Sportartikelhändler Viktor Plank sammelte bei vielen Aktionen und ganz besonders beim jährlichen Benefizkonzert im Stadtsaal ansehnliche Spenden. Im Kindergarten Ost in Spittal überreichte Plank nun einen Spendenscheck in der Höhe von 30.000 Euro an Christine Neubauer von der Kärntner Kinderkrebshilfe.