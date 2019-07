Mitglieder des Lions Clubs Millstätter See Nockberge unterstützen die Projekte des Vereins VitaminR in Radenthein mit einer 1000-Euro-Spende.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sepp Brugger, Elisabeth Tropper-Kranz, Nikolaus Hertnagel, Sandra Schneeweiß, Jürgen Wildpaner, Antonija Schnegg © KK/VITAMINR

Großzügig zeigten sich Mitglieder des Lions Clubs Millstätter See Nockberge gegenüber dem Verein VitaminR in Radenthein. Elisabeth Tropper-Kranz, Sandra Schneeweiß und Antonija Schnegg – alle drei VitaminR – übernahmen eine Spende über 1000 Euro von Lions-Club-Präsident Nikolaus Hertnagel, Vizepräsident Sepp Brugger und Schatzmeister Jürgen Wildpaner. Seit Frühling dieses Jahres gibt es eine Kooperation zwischen den Institutionen. Durch die Unterstützung der Lions konnten hochkarätige Vorträge zum Thema Kindererziehung finanziert werden. Der nächste folgt am 7. Oktober mit dem Psychologen Philip Streit.