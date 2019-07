Wasserversorgung und Schaulustige als Herausforderung bei Großeinsatz in Kamering.

160 Kameraden von elf Feuerwehren standen bis 3 Uhr in der Nacht im Einsatz © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Der Brand des „Frank-Hofs“, der am Sonntag gegen 18.30 Uhr in Kamering ausgebrochen ist, forderte auch die Einsatzkräfte bis ans Limit. 160 Kameraden von elf Feuerwehren standen mit 22 Fahrzeugen im Einsatz. Erst gegen 3 Uhr in der Nacht waren die Löscharbeiten beendet. Gestern wurden noch Nachlöscharbeiten getätigt.