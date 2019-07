Auf Katschberg Bundesstraße Motorradfahrer kam von Straße ab und stürzte in Fluss

Facebook

In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn © Gerken & Ernst - Fotolia

Glück im Unglück hatte am späten Sonntagnachmittag ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Polen. Der Mann war gegen 17.45 Uhr auf der Katschberg Bundesstraße B 99 in Richtung Gmünd unterwegs. Im Gemeindegebiet von Seeboden geriet er in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen die Leitschiene und wurde in weiterer Folge in die daneben verlaufende Lieser katapultiert. Aus circa acht Metern Höhe stürzte der 28-Jährige in den Fluss.