Tag eins der Veranstaltung in Spittal war gerade zu Ende gegangen, als das Unwetter in der Region wütete.

Unwetter in Oberkärnten

Am Drauboden wehte der Sturm den kompletten Dachstuhl eines Wohnhauses weg © Freiwillige Feuerwehr Spittal

Eine Sturm- und Gewitterfront zog am Samstag gegen 21:30 Uhr durch Oberkärnten. In den Gemeinden Lendorf, Spittal, Lurnfeld und Seeboden wurden mehrere Schäden gemeldet und haben zu Einsätzen der Feuerwehren in diesen Gemeinden geführt.