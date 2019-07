Kleine Zeitung +

Feuerwehr Landesmeisterschaft Die Feuerwehrjugend kämpft um den Sieg

Im Bereich Drautal Perle und Goldeckstadion in Spittal herrscht derzeit Ausnahmezustand: Im Zuge der Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren ist derzeit die Jugend am Zug, am Nachmittag folgt der Mannschaftsbewerb der Aktiven.