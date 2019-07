In Spittal herrschte am Samstag Ausnahmezustand: Bei der Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren wurden die Landessieger der Jugend, im Mannschaftsbewerb und im Trockenbewerb ermittelt.

Die FF Flattach-Fragant siegte im Mannschaftsbewerb © Camilla Kleinsasser

Der erste Tag ist geschlagen: Angefeuert von Familien, Betreuern und Schaulustigen gaben am Samstag hunderte Jugendliche der Kärntner Feuerwehren am Hindernisparcours alles. Im Einzel tritt der jüngste Feuerwehrnachwuchs an, wie Alina Stefaner (11) aus Irschen. "Mir gefällt, dass man schnell sein muss und das gemeinsame Training ein- bis zweimal die Woche vor dem Wettkampf. Ich mache gern Sport - ansonsten auch Reiten und Rad fahren. Hier wäre mein Ziel schon zu gewinnen oder Zweite zu werden", erzählte sie vor dem Wettkampf und hat ihr Ziel mit dem zweiten Platz in Bronze A bravourös erreicht.