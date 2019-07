Auf Spielplatz Dreijährige nach Sturz von Seilrutsche schwer verletzt

Kleinkind hatte Freitagmittag in Rennweg am Katschberg plötzlich den Halt verloren und stürzte auf den Boden. Rettungshubschrauber flog das Mädchen ins Klinikum Klagenfurt.

Das Kind wird derzeit im Elki betreut © Weichselbraun

Riesenschock für eine deutsche Urlauberfamilie. Großeltern, Eltern und das dreijährige Kind waren Freitagmittag auf einem Spielplatz in der Nähe der Bergstation Aineckbahn am Katschberg. Laut Informationen der Polizei setzte die Großmutter die Dreijährige auf den Sitz einer Seilrutsche und schob das Kind leicht an. Am Ende der etwa 25 langen Rutsche verlor das Kleinkind jedoch den Halt und stürzte 1,5 Meter auf den mit Hackschnitzeln gepolsterten Boden.