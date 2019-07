Facebook

Im Zuge der feierlichen Eröffnung wurde von Kindern, Politikern, Planer, Schulleiterin Brigitte Rindler (rechts) und Kindergartenleiterin Melanie Dorfer (links) ein Apfelbäumchen gepflanzt © KK/LPD/Büro Prettner

Nicht nur der vorletzte Schultag wurde am Donnerstag mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner in der Volksschule (VS) Reißeck gefeiert. Vor allem war es – trotz Schulschluss – die Eröffnungsfeier von Schule und Kindergarten nach der Sanierung, in die über eine Million Euro investiert wurde.