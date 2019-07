Das Fritz Strobl Schulzentrum und die Neue Mittelschule 1 in Spittal werden ab dem kommenden Schuljahr zu einer Schule zusammengeschlossen. Das Sportangebot bleibt im vollen Umfang erhalten.

Annegret Truntschnig wird die Direktorin nach Schulfusionierung sein © Rie-Press

Das Fritz Strobl Schulzentrum und die Neue Mittelschule 1 in Spittal werden zusammengelegt. Es wird nur mehr eine Mittelschule unter Direktorin Annegret Truntschnig geben. Sie hat die beiden Schulen in diesem Schuljahr im Schulverbund geleitet. „Dass es nur mehr eine Direktion gibt, war Voraussetzung für die bevorstehende Schulsanierung, die 2020 startet. Das Sportangebot wird es garantiert im vollen Umfang weiterhin geben. Für die Schüler ändert sich nichts“, versichert Karoline Taurer, Vorsitzende des Schulgemeindeverbandes. Nach der Zusammenlegung soll der Name Fritz Strobl Schulzentrum sein. Seitens des Schulgemeindeverbandes ist es beschlossen. Der offizielle Bescheid des Landes liege noch nicht vor.