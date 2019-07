Facebook

Zukunftsmusik? So könnte der Bereich vor dem Stift Millstatt ohne ruhenden Verkehr ausschauen © KK/ÖBF-Visualisierung

Dass Millstatt vor allem in den Sommermonaten ein „veritables Parkplatzproblem“ hat, ist bekannt. Im Vorjahr gab die Marktgemeinde ein Konzept in Auftrag, welches Lösungsansätze finden sollte. Dieses Parkraumbewirtschaftungskonzept sieht unter anderem vor, dass die kostenlosen Parkplätze zwischen Billa-Markt und Stift kostenpflichtig werden. Weiters sollte der Bau einer Tiefgarage angedacht werden. Das Nachdenken übernahm Antje Güttler, Leiterin des ÖBF-Forstbetriebs Kärnten-Lungau und Verpächterin jener Flächen, auf denen derzeit gratis geparkt werden kann. Die Gemeinde bezahlt pro Jahr rund 12.000 Euro Pacht an die Österreichischen Bundesforste (ÖBF). Güttler veranlasste Vorarbeiten für die Planung zum Bau einer dreigeschossigen Tiefgarage mit 320 Stellplätzen.