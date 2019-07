Zwei Frauen waren mit ihren Kindern (12 und 13) zu einer mehrtägigen Tour in die Hohen Tauern aufgebrochen. Am Mittwoch wurden sie von einer Schlechtwetterfront überrascht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vier Urlauber aus Berlin gerieten in den Hohen Tauern in Bergnot, darunter zwei Kinder. Mit dem Polizeihubschrauber wurden sie ins Tal gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Urlauber aus Berlin- eine 50-jährige Frau mit ihrem 13-jährigen Sohn und eine 51-jährige Frau mit ihrer 12-jährigen Tochter - unternahmen eine mehrtägige, hochalpine Tour in den Hohen Tauern. Am Mittwoch wanderten sie von der Gmündner-Hütte im Maltatal in Richtung Hagener Hütte in Mallnitz. Gegen 15 Uhr wurden sie auf Höhe der Kleinhapscharte in 2528 Metern Seehöhe unterhalb des Ankogels von einer Schlechtwetterfront überrascht und gerieten in eine alpine Notlage. Aufgrund der dort noch vorhandenen, steilen Schneefelder im Bereich des Tauernhöhenweges und der unzureichenden Ausrüstung war ein sicheres Weiterkommen nicht mehr möglich.