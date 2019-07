Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch auf der Katschberg Bundesstraße: Ein 51-Jähriger wollte auf die Straße einbiegen und fuhr etwas vor. Ein Rennradfahrer (67) konnte nicht mehr bremsen.

Ein Pensionist aus Oberkärnten prallte auf der Katschberg Bundesstraße mit seinem Rennrad gegen einen Pkw und wurde schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus Spittal eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Am Mittwoch gegen 13 Uhr wollte ein 51-jähriger Oberkärntner mit seinem Pkw in Trebesing von der Trebesinger Gemeindestraße auf die Katschberg Bundesstraße (B 99) einbiegen. Er fuhr mit dem Auto in die Bundesstraße ein und befand sich mit seiner Fahrzeugfront etwa zwei Meter nach der Haltelinie. Ein 67-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Spittal/Drau war zu diesem Zeitpunkt auf der Bundesstraße mit seinem Rennrad unterwegs. Er hatte Vorrang.