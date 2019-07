Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lindner Recycling Tech will ein neues Stammhaus errichten © Rie-Press

In der Spittaler Gemeinderatssitzung Dienstagabend gaben die Mandatare ein klares Bekenntnis zum angepeilten Neubau von Lindner Recycling Tech im Osten Spittals ab. Bekanntlich will das Unternehmen, das derzeit rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, ein neues Stammhaus errichten. Jenes in der Villacher Straße in Spittal ist zu klein geworden.

Ein zuerst ins Auge gefasster Grundstückskauf im Gewerbegebiet Molzbichl war im Februar aber nicht zustande gekommen.