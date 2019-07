Facebook

Josef Pfeiffer, Cordula Gruber, Oswald Marolt, Ricky McKenna, Martina Greschonig, Andreas Überbacher und Manuel Ressi © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Die Kleine Zeitung lud klein- und mittelständische Betriebe aus Oberkärnten und Osttirol zur Veranstaltung „Lokalaugenschein“ in das Hotel Moserhof in Seeboden ein. Werbe- und Medienexperte Ricky McKenna führte den Zuhörern prägnant vor Augen, wie man sich mit guter Werbung erinnerungswürdig macht, seinen Bekanntheitsgrad steigert, Kernbotschaften wirksam transportiert und sich eines optimalen Medienmixes bedient. Christoph Frohnwieser, Werbe-Verkaufsleiter für Kärnten und Osttirol, sowie die regionalen Werbeberater der Kleinen Zeitung, Manuel Ressi (Oberkärnten) und Andreas Überbacher (Osttirol), begrüßten am Mittwoch bei vier Terminen Kunden und potenzielle Neukunden.