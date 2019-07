In Sachen Ausbau der B 100 Drautal Bundesstraße soll jetzt mit den Planungsarbeiten begonnen werden. Die Umfahrung Greifenburg wird zuerst in Angriff genommen. Paralell erfolgt die Ausschreibung für den Straßenausbau in Dellach und Berg.

Umfahrung in Greifenburg hat oberste Priorität © Helmut Stöflin

Der lang geforderte Sicherheitsausbau der Drautal Straße B 100 geht in die Planungsphase. In drei Etappen wird die der Straßenverlauf auf rund zehn Kilometern zwischen Greifenburg und Dellach in den nächsten Jahren ausgebaut. Oberste Priorität hat dabei die Umfahrung von Greifenburg. Die EU-konforme Ausschreibung sei erfolgt, den Zuschlag erhielt eine Kärntner Bietergemeinschaft, die nun mit der umfassenden Planung betraut ist. Laut Büro von Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber soll die Planung bis Mitte 2020 abgeschlossen sein, um alle behördlichen Genehmigungen einzuholen. Realistischer Baustart sei 2021. Landesrat Gruber: „Jeden Tag donnern rund 800 Lkw durch Greifenburg, was verkehrs- und sicherheitstechnisch hoch problematisch ist. Hier braucht es endlich eine Entlastung für die Anrainer und eine leistungsfähige Verkehrsführung für die Wirtschaft.“ Die Umfahrung, die künftig die gewünschte Entlastung bringen soll, wird von Radlach West bis Berg Ost bei St. Athanas verlaufen. Die Planungsarbeiten umfassen die Linienführung inklusive Variantenprüfung, Umweltuntersuchugnen, Hochwasserabflussberechnungen sowie die Prüfung der Bodenbeschaffenheit. „Für diese sind rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt", erklärt Gruber.