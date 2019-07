Facebook

Heute, Donnerstag, nehmen Quellwolken zu © Fuchs Jürgen

Kein stabiles Sommerwetter! Heute, Donnerstag, wird es mäßig warm sein. Die Sonne kann sich zwar besser in Szene setzen und länger in den Tag hinein behaupten. In der nach wie vor schwülen und labil geschichteten Luftmasse lassen jedoch größer werdende Quellwolken nicht lange auf sich warten. Vor allem spätnachmittags können sich wiederum einzelne Schauer und Gewitter ausbilden. Wo genau, weiß jetzt noch kein Mensch. "100 protzentig stabil sind die Bedingungen weiterhin nirgends", meint Meteorologe Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Beispielsweise im Mallnitztal hat es maximal um die 23 Grad, also ist es mäßig warm.