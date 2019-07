Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anni Welz zeigt Gemälde mit Tragpferd Fritz und Hütte im Hintergrund © Nicole Kari

Als kleines Mädchen war für die 89-jährige Anni Welz die Osnabrücker Hütte in der Ankogelgruppe ein Stück Heimat. Ihr Vater war der erste Hüttenwirt auf der Alpenvereinshütte im Kleinelendtal, die heuer ihr 120-Jahr-Jubiläum feiert. Jeden Sommer ihrer Kindheit verbrachte sie auf 2022 Meter Seehöhe. Der Aufstieg war beschwerlich. Ab der Gmündner Hütte war für Fuhrwerke Endstation, und man kam nur noch zu Fuß voran. „Mit Kuh, zwei Schweinen und einem Lastpferd im Schlepptau brauchten wir vierzehn Stunden“, erzählt die Maltatalerin. Die Osnabrücker Hütte in den 1980-er Jahren, wie sie Anni Welz in Erinnerung ist Foto © KK/Welz