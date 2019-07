Facebook

Die Schüler bei der Produktentwicklung © Gabriela Kohlmayr

Von der Produktidee bis zur Umsetzung zeigten die Betriebe Alpha Tech und Europlast Schülern der Neuen Mittelschule Dellach im Drautal was in den Werkhallen so geschieht. Das Projekt, Teil des Programmes „Wirtschaft trifft Schule“ welches vom Regionalforum Oberkärnten initiiert wurde, gilt als Muster für Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen, um den Schülern zu zeigen "was heimische Betriebe so drauf haben".