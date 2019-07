Trotz 16 Anmeldungen für Montessori an der Volksschule West in Spittal wird es keine Klasse geben. Die Eltern sind verärgert. Auch das Sport- und Musikangebot steht vor dem Aus.

Staudacher, Eder, Tiefenböck, Rene Reiterer, Dietmar Kaplenig, Ralf Oberlercher (Obmann des Elternvereins), Nina Hader, Bettina und Hermann Bärntatz (stehend), Marion Reiterer sowie Barbara und Markus Irrer setzen sich für den Erhalt von Montessori-Klassen an der Volksschule West ein © Nicole Kari

Eltern, die ihre Kinder für die Montessori-Klasse an der Volksschule (VS) Spittal West angemeldet haben, verstehen die Welt nicht mehr. Trotz 16 Interessensbekundungen kommt keine Klasse zustande. Erst vor wenigen Tagen wurde dies den Eltern mitgeteilt, was jetzt zu einem Aufschrei führt. „Bei der Schuleinschreibung hat es gelautet, dass es die Klasse geben wird, sollten wir bis April nichts hören“, erklären betroffene Eltern, die wegen dieser Vorgangsweise verärgert sind.