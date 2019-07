Facebook

Die Falco-Gewinner Arrich, Moser, Thomas, Lopez und Neuwirth © Leopold Salcher

Die Schülerband „obergail“ der Volksschule (VS) Tröpolach mit Bandleader Sebastian Thomas und Amelie Arrich, Emelie Moser, Emma Lopez und Enya Neuwirth holte sich im österreichweiten Bandwettbewerb „Falco goes school“ in der Kategorie 1 den ersten Preis. Schulleiterin Ingrid Eineter freute sich über diesen Erfolg. Ebenso Grund zum Jubeln hatte die Gruppe „Falkenfrei“ der VS Hermagor. Die Band, die schon öfters erfolgreich an diesem Bewerb teilnahm, holte sich den dritten Platz. Die Borg-Formation erreichte in der Kategorie 3 auch den dritten Platz. Alle Bands werden von Silke Neuwirth erfolgreich gecoacht. „Das Preisgeld wird zur musikalischen Förderung der jungen Musiker verwendet“, erklärt die engagierte Musiklehrerin.