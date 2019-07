Lesachtal Lesachtal feierte Priesterjubiläum

Facebook

Diakon Soukup, Stefan Lexer, Bürgermeister Windbichler, Jubilar Guggenberger, Pfarrgemeinderatsobmann Christler und Kapellmeister Gerhard Lexer © Hans Guggenberger

Domprobst Engelbert Guggenberger feierte das 40-Jahr-Jubiläum als Priester in seiner Heimatpfarre Liesing im Lesachtal. Festmesse und Agape wurden vom Kirchenchor Liesing und der Trachtenkapelle Liesing unter der Leitung von Gerhard Lexer gestaltet. In einem Festakt würdigte Bürgermeister Johann Windbichler seine Verdienste für das Lesachtal. So setzte sich Guggenberger unter anderem für das Klosterprojekt in Maria Luggau ein. Der Obmann des Pfarrgemeinderates Liesing, Johannes Christler dankte dem Jubilar für seinen Einsatz für die Pfarrgemeinde. Unter anderen feierten Diakon Josef Soukup, Ökonomierat Franz Unterguggenberger, Kammerrat Johann Lugger sowie Bankdirektor Werner Lexer.