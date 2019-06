In Winklern rollte ein fahrerloses Auto in die Einfahrt eines Wohnhauses. Dort prallte es gegen einen anderen Wagen, den eine Frau gerade verlassen wollte. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Rettung brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus Lienz © (c) FUCHS JUERGEN

Am Freitagnachmittag parkte ein 63-jähriger Oberkärntner seinen Pkw auf einer leicht abschüssigen Straße in Winklern. Allerdings vergaß der Mann, bei seinem Wagen die Handbremse anzuziehen. Kurze Zeit später machte sich das Auto selbstständig. Es rollte zunächst über die Gemeindestraße und landete nach rund 75 Meter in der Einfahrt eines Wohnhauses.