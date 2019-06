Facebook

Die Kronkreise von Greifenburg © Marvin Laßnig

Am Sonntag erschienen plötzlich mysteriöse Kornkreise in einem Haferfeld bei Amlach in Greifenburg. Sogar die FF Bruggen wurde auf den Plan gerufen, allerdings als Mittäter. Die Feuerwehrjugend organisiert wieder die Droscha-Party. Die Kornkreise sind ein Werbegag. Die Kreise waren mit dem Landwirt abgesprochen.