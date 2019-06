Hermagor, Paternion Kreuzner Straße wird wegen Sanierung gesperrt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kreuzner Straße wird generalsaniert. © Claudia Lux

Am Montag, 1. Juli, startet die angekündigte Generalsanierung eines rund 600 Meter langen Abschnittes an der L33 Kreuzner Straße im Bezirk Villach-Land. Eine dringend notwendige Maßnahme, da die Straße dort bekanntlich in einem sehr schlechten Zustand ist. Saniert wird ab der Ortschaft Kreuzen (Gasthof Ebnerwirt) bis ca. zur Abzweigung L34 Farchtensee Straße. Auch die Asphaltdecke inklusive Entwässerung der Ortsdurchfahrt Kreuzen wird im Zuge der Bauarbeiten erneuert.