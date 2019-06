Facebook

Engelbert Guggenberger feiert das 40-Jahr-Jubiläum seiner Primiz © Eggenberger

Am 25. Juni 1979 feierte Engelbert Guggenberger in Liesing im Lesachtal seinen ersten Gottesdienst als Priester. Just zu seinem 40-jährigen Primizjubiläum dieses Wochenende in Liesing wurde er nun als Diözesanadministrator von Kärnten von Rom abberufen.Er freut sich aber, wie er gestern betonte, trotzdem auf die Feiern in seiner Heimat. In seiner Heimatpfarre, die sich gerade auf dieses Jubiläum vorbereitet, ist seine Absetzung natürlich Thema.