Pflanzenkläranlage in Nölbling läuft. Weitere folgen.

Die Projektbeteiligten sind stolz auf diese neue Anlage © Salcher

Gestern wurde in der 43 Häuser zählenden Ortschaft Nölbling die erste Pflanzenkläranlage im Kanalprojekt der Obergailtaler Gemeinde Dellach der Bestimmung übergeben. Bürgermeister Johannes Lenzhofer (ÖVP) kommentierte dies in Anlehnung an das Ovid-Zitat: „Was ewig währt, wird jetzt endlich geklärt.“