Busfahrerin Sabine Gurker ist froh, diese berufliche Laufbahn eingeschlagen zu haben © Nicole Kari

Mit dem Rückspiegel einparken, und das mit einem zwölf Meter langen Reisebus? Für Sabine Gurker ist das kein Problem. „Ketten anlegen kann ich im Schlaf. Das habe ich in meiner Ausbildung zur Genüge gelernt“, ergänzt die Gmünderin. Männer tun sich bei solchen Arbeiten, die Muskelkraft erfordern, zwar leichter, aber wie heißt es so schön: Selbst ist die Frau!

Gurker ist die erste Busfahrerin bei Bacher Reisen in Radenthein. Seit einem Jahr hat sie den D-Führerschein, der zur Lenkung von Bussen mit über 50 Sitzen berechtigt, in der Tasche und arbeitet 30 Stunden pro Woche für das Unternehmen. Ihr Beispiel räumt mit Klischees auf: „Frauen sind gute Fahrerinnen“, betont die Oberkärntnerin, der dieser Beruf einfach im Blut liegt.