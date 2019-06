Aufgrund der Verlegung einer Wasserleitung und der Errichtung von Hausanschlüssen wird der Verkehr in der Tiroler Straße in Spittal von 3. Juli bis Anfang September stadtauswärts als Einbahn geführt.

Ab 3. Juli gilt in der Tiroler Straße in Spittal eine Einbahnführung © KK/eggspress

Aufgrund von Verlegung einer Wasserleitung und der Errichtung von Hausanschlüssen seitens der Firma Porr Bau GmbH wird der Verkehr in der Tiroler Straße (nach der Kreuzung Gartenstraße bzw. Peter-Wunderlich-Straße bis Kreisverkehr Spittal West) von 3. Juli bis Anfang September stadtauswärts als Einbahn geführt. Das Einfahren in die Tiroler Straße beim Kreisverkehr West ist demzufolge in diesem Zeitraum verboten. Die Umleitungsstrecke verläuft über die 10.-Oktober-Straße.

Die Zu- und Ausfahrtsmöglichkeit der im Baustellenbereich gelegenen Straßen sind - von der bzw. in die einbahngeführte Tiroler Straße - jederzeit gegeben.

Der Kreuzungsberreich 10.-Oktoberstraße/Katschberg Straße B99 wird aufgrund des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens montags bis freitags (ausgenommen Feiertage) von 6.30 bis 8 Uhr von beeideten Straßenaufsichtsorganen geregelt. Bei der Umleitungsstrecke wird auf die Durchfahrt des Linienverkehrs besondere Rücksicht genommen.

Während der Bauphase herrscht in der Peter-Wunderlich-Straße laut Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Spittal zudem ein Halte- und Parkverbot.