Beim Candlelight Shopping in der Spittaler Innenstadt kann man am Freitag, den 28. Juni ab 18 Uhr nach Herzenslust Flanieren und Gustieren. Die lange Sommernacht steht unter dem Motto "Musik und Kerzenschein".

Die Innenstadt von Spittal wird wieder zum Einkaufsmekka © KK/ARCHIV

Das Stadtmarketing Spittal lädt am Freitag, den 28. Juni von 18 bis 22 Uhr in die Spittaler Innenstadt zum candlelight-shopping unter dem Motto "Musik und Kerzenschein".

In der autofreien Innenstadt bieten die Kaufleute bei sommerlichem Flair wieder zahlreiche Vergünstigungen an. Neben dem Hauptplatz, dem Neuen Platz und dem Burgplatz kann man auch in der Bahnhofstraße, Bernhardtgasse, Ebnergasse, Brückenstraße, Tiroler Straße und Ortenburgerstraße nach Herzenslust Flanieren und Genießen.

Weiters gibt die Stadtkapelle Spittal um 18.30 Uhr auf dem Burgplatz ein Konzert und für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg bereit.