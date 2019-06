Vier Männer donnerten in der Nacht auf Mittwoch mit einem Stapler in eine Bankfiliale in Lendorf und rissen den Bankomat aus der Verankerung. Von den Tätern fehlt weiter jede Spur.

© Lisa Holzfeind

Der Fall erinnert wohl viele Oberkärntner an das Jahr 2004. Damals hatte eine Bande den Bankomaten der Raika-Filiale Lendorf mit einer Kette und einem Seil herausgerissen. Die Täter konnten flüchten, wurden kurze Zeit später jedoch gefasst. Dieselbe Bank war in der Nacht auf Mittwoch nun erneut Ziel von Bankomatdieben. Allerdings befindet sich die Filiale in Lendorf mittlerweile an einem anderen Standort. Kurz nach 2 Uhr in der Früh wurde der Alarm ausgelöst.