Die neue Spitze des Lions-Club Hermagor stellt sich vor. Die Präsidentschaftsübergabe erfolgte am Sonntag im Schloss Lerchenhof.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin und Angelika Zimmermann, Angelika und Franz Wiedenig, Bernd und Claudia Resch, Gerald und Claudia Waldner © KK/Lions Hermagor

Das Schloss Lerchenhof in Hermagor war am Sonntag fest in der Hand des Lions-Club Hermagor mit dem Partnerclub aus Cividale. Im Rahmen dieser fröhlichen Zusammenkunft stellte sich der neue Vorstand vor. Die Karten wurden neu gemischt. Präsident Gerald Waldner und Clubsekretär Martin Zimmermann legten statutengemäß ihre Ämter zurück, ließen aber nochmals die erfolgreiche Arbeit der Lions im abgelaufenen Jahr Revue passieren. „Diese Präsidentschaft hat eindrucksvolle Spuren hinterlassen und war vorallem durch die raschen Hilfestellungen der Lions für Familien die durch das Hochwasser Schäden erlitten haben, geprägt“, betonte der scheidende Präsident Waldner.