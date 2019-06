Technischer Defekt Feuerwehren löschten Brand auf Firmengelände

Facebook

Feueralarm Dienstagabend in Winklern © Fuchs

Feueralarm Dienstagabend auf einem Firmengelände in Winklern. Gegen 18.20 Uhr kam es dort zu einem Defekt am Heißwasserhochdruckreiniger, der sich in einer geschlossenen Box befand. Dadurch geriet dieser in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung platzten Wandfliesen ab.